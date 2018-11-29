وزير خارجية ايطاليا: البحث عن الحقيقة بشأن ريجيني يبقى أولوية في علاقاتنا مع مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، إلى أن “البحث عن الحقيقة بشأن القتل البربري لجوليو ريجيني يبقى أولوية في إطار علاقات إيطاليا مع مصر”، وذلك من منطلق “الوعي بالمطالبة القوية بالعدالة التي تأتي من عائلة الباحث الشاب ومن المؤسسات والمواطنين الإيطاليين”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في بيان مساء الخميس، إن وزارة الخارجية ستقوم “باتخاذ الخطوات اللازمة لدعوة السلطات المصرية لتجديد التزامها، الذي يتم التعبير عنه عدة مرات، حتى من أعلى المستويات، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وذات مغزى من شأنها أن تسمح بتحقيق العدالة الكاملة”.