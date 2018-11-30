يونكر: المشاورات مع إيطاليا إيجابية ويجب عدم تهويل الوضع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم أو غداً على هامش قمة العشرين المنعقدة حالياً في العاصمة الأرجنتينية.

وكان يونكر يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع رئيس الاتحاد، دونالد توسك على هامش القمة، حيث دعا إلى عدم تهويل الخلاف القائم بين المؤسسات الأوروبية وروما بشأن الموازنة الإيطالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مسيرة إجراءات عقابية ضد روما، بعد أن رفض للمرة الثانية مشروع الموازنة الإيطالية، ما أدى إلى توترات بين الطرفين.

وأشار يونكر أنه سبق والتقى كونتي قبل أيام في بروكسل، مؤكداً أن المشاورات تجري مع روما بأجواء إيجابية وبناءة وأن الطرفين يحققان بعض التقدم، ” قلت أن إيطاليا يجب أن تبقى كما كانت ملهمة لأوروبا وليس من تدير ظهرها لها“، حسب كلامه.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد سيبقى إلى جانب إيطاليا ما دامت هي إلى جانبه.

وتقول بروكسل أن الموازنة الإيطالية، التي تستهدف عجزا قدره 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي، لا تتوافق لا مع تعهدات قطعتها الحكومة الإيطالية السابقة على نفسها بشأن خفض الدين العام، ولا مع مواد ميثاق النمو والاستقرار الأوروبي.