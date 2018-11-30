نائب رئيس وزراء إيطاليا: علاقاتنا مع مصر تحددها إجاباتها عن قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء الايطالي، لويجي دي مايو إلى أن حكومة بلاده “حاولت طريق الحوار في الأشهر الأخيرة مع مصر”، التي “يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل جوليو ريجيني”، طالب الدكتوراه الايطالي الذي عثرت السلطات في القاهرة على جثته أوائل عام 2016 وعليها آثار تعذيب.

وأضاف دي مايو في تصريح للصحفيين، غداة إعلان رئيس مجلس النواب الايطالي تعليق العلاقات مع مجلس الشعب المصري، “إننا نتوقع أجوبة ليس فقط إلى النيابة العامة، والتي أشكرها على ما تقوم به من عمل، ولكن أيضا من جانب دولة طمأنتنا على تقديم إجابات شافية كان من المنتظر أن تصل إلينا في هذه الفترة، ولكنها لم تأت بعد”.

ونوه نائب رئيس الوزراء الايطالي، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، بأنه “لقد أكدنا دائما على أننا نُجرِّب مساراً، ولكن إذا لم يأت هذا المسار بمؤشرات من مصر حول تحديد المسؤولين عن وفاة ريجيني، فسوف نستخلص النتائج”. وأردف “الأمر لا يتعلق فقط بحظر صادرات الأسلحة بل بتقويض كل أشكال العلاقات” بين روما والقاهرة.