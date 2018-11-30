وزير التنمية الإيطالي: المفوض الجديد لأليتاليا سيصل سريعاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو أن “المفوض الحكومي الجديد لشركة أليتاليا سيصل في وقت قريب جداً”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات الجمعة عن الناقل الإيطالي السابق، “نحن نستكمل سلسلة من التقييمات”، من ناحية تعيين المفوض، مبينا أن “من الواضح أننا سنبني على أساس تشكيل تفويض ثلاثي وليس على فكرة المفوض الواحد وإقالة المفوضين المتبقيين”.

وكان المفوض الحكومي المكلف بشؤون أليتاليا لويجي غوبيتوزي، قد تقدم في الـ21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، باستقالة رسمياً لوزارة التنمية الاقتصادية، من منصبه الذي شغله منذ 2 أيار/مايو 2017.