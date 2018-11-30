وزير العمل الإيطالي: إزدياد عقود العمل الدائمية يثبت فاعلية مرسوم الكرامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو أن إن أعداد عقود العمل الدائمية يشهد تناميا ملحوظاً، مما يثبت فاعلية مرسوم الكرامة.

وكان المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) قد أعلن اليوم “نمو نشاط التوظيف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 0.7٪”، أي ما يعادل 159 ألف وحدة”، مبينا أن “الزيادة كانت ملحوظة في مجال العقود المؤقتة التي ارتفعت بحاصل 296 ألفاً”، بينما “انخفضت تلك الدائمية بشكل كبير، بمجموع 140 ألفاً”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات الجمعة، تعليقا على معطيات (إستات)، “أنا سعيد بأن بيانات المعهد الإحصائي اليوم تشهد لزيادة بعشرات الآلاف في عقود العمل لأجل غير مسمى”، وهذا “يعني أن شيئا ما يعمل في مرسوم الكرامة”.

وكان دي مايو قد قال في حزيان/يونيو الماضي إن أول ما سأسنّه، سأدعوه “مرسوم الكرامة”، والذي ينطوي على أربع نقاط خاصة بالشركات، وتقنين الأعمال الورقية، وتحديد مؤشرين للإنفاق والربحية، فضلا عن إجراء بشأن نقل الشركات”، فضلا عن “مكافحة عدم الاستقرار، والحد من تجديد العقود المؤقتة”، وأن “النقطة الأخيرة هي محاربة لعب القمار”.