الرئيس الإيطالي: ثمين كل ما ينادي بمسؤولية مشتركة عن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيرونا – وصف رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بـ”الثمين”، كل ما ينادي بالمسؤولية المشتركة إزاء المهاجرين، في إشارة ضمنية الى الميثاق الأممي عن الهجرة.

وفي مداخلة خلال افتتاح السنة الأكاديمية الجديدة لجامعة فيرونا (شمال) الجمعة، أضاف الرئيس ماتاريلا، أن “إيطاليا طالبت في السنوات الأخيرة، الى جانب حكومات ذات توجهات وتشكيلات مختلفة، أن تلعب أوروبا الدور المطلوب منها في بعدها القاري، وباعتبارها اتحادًا حكيمًا، حيال هذه المشكلة، التي لا ينبغي تجاهلها، بل إدارتها بشكل لا تطغي عليه ظروف عالم اليوم”.

وأشار الرئيس الإيطالي الى أن الأمر يتعلق بـ”مسؤولية شاملة تقع على عاتق الجميع، وليس بعض الدول فقط”، لهذا السبب “فكل مناسبة ومكان، وكل وثيقة تشير إلى هذه المسؤولية المشتركة لجميع الدول وليس لبعضها، هي فرصة، بل وثيقة ثمينة”.