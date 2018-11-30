إيطاليا تدعو روسيا وأوكرانيا لتجنب حدة النبرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها إينزو موافيرو ميلانيزي، طرفي الأزمة الأوكرانية الى تجنب النبرات الحادة.

وتعليقا على التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أضاف الوزير موافيرو في تصريحات للصحافيين على هامش حدث في وزارة التنمية الإقتصادية، الجمعة، أنه “في مختلف المحافل وفي إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أيضا، وجهنا نداء لكلا الجانبين”، روسيا وأوكرانيا “لتجنب احتداد النبرات في الصراع”.

وتابع موافيرو “كما دعيت روسيا الى الإلتزام بقواعد القانون الدولي، والعدالة في التعامل مع هذه الحالات، التي قد تكون دقيقة للغاية في هذه الحالات المرتبطة بالعلاقات بين البلدين”. واختتم بالقول “إننا نؤمن بشدة بقواعد القانون الدولي، فهي الوحيدة التي، إذا طبقت بشكل صحيح، يمكنها تجنب النزاعات بل وإبعاد الحروب أيضا”.