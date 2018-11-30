صحفي إطالي: قضية مراسل (آكي) في باكستان لا يمكن نسيانها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال صحفي إطالي إن “القصة الدرامية” لمراسل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في باكستان سيد سليم شاهزاد لا يمكن أن تقع في غياهب النسيان، فسيكون هذا مصيراً أفظع بالنسبة لبقية أسرته أيضا، في هذه الحالة زوجته وأبنائه”.

وكانت السلطات الأمنية في باكستان قد عثرت نهاية شهر أيار/مايو عام 2011 على جثة شاهزاد بعد إختفائه، وعليها آثار تعذيب، بجانب ممر مائي على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة إسلام أباد.

وإحياءً لقضية الصحافي الباكستاني بالتزامن مع إطلاق أرملته في الأيام الأخيرة نداء من أجل تحقيق العدالة لأجله، ولكي تحظى قضيته بالتزام مماثل لمقتل جوليو ريجيني، تحدث مقدم البرامج ماسيمو جيليتّي في حلقة الجمعة من برنامجه (Non è l’Arena)، أي “ليس المضمار” عن واقع الصحافة في باكستان.

وقال جيليتّي “أنا أعرف الواقع الذي يتوجب على الصحفيين مواجهته، خاصة المحليين منهم، في تلك المناطق”، مبينا أن “ممارسة الصحافة في باكستان وأفغانستان، وفوق كل شيء، في ظل العيش فيها، يعني التعرض لمجازفة كبيرة”.

وخلص مقدم برامج القناة السابعة، الى القول “إن ذكرى الذين قُتلوا لأنهم قاموا بعملهم كصحفيين لا يمكن ولا ينبغي محوها”، بل “يجب إكرامها من خلال تسليط الضوء على ظروف وملابسات موتهم”.