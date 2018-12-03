البابا يدعو لإزالة الحروب من العالم ومن تاريخ الإنسانية نهائياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “السلام مسؤولية الجميع، وعلينا بجهود الجميع، إزالة الحرب من العالم ومن تاريخ الإنسانية بشكل نهائي”.

وقد استقبل البابا في قاعة كليمنتين بالقصر الرسولي، الاثنين، أعضاء جمعية “مدينة السلام” يرافقهم رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، الجمعية التي أيدت نداءً مشتركاً للأمم المتحدة من قبل شابة فلسطينية وشاب إسرائيلي، لكي تقوم كل حكومات العالم بتحويل رمزي لكلفة سلاح واحد من ميزانية الدفاع الى ميزانية التعليم لتنشئة قيادي يدعو للسلام.

وحض البابا “رؤساء الدول والحكومات على فعل الشيء نفسه”، آملا أن “صوت أمل وشجاعة الشباب، الضئيل والقوي في آن واحد، الذي تنقلونه، يمكن سماعه في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل في محافل الأمم المتحدة”.

وأشار البابا الى “الحاجة الى قادة ذوي عقلية جديدة”، فـ”الساسة الذين يعجزون عن الحوار والمناقشة ليسوا قادة سلام”، مؤكدا أن “الزعيم الذي لا يسعى للقاء عدوه والجلوس معه على طاولة المحادثات، لا يمكنه أن يقود شعبه إلى السلام”. واختم بالقول “للقيام بهذا نحن بحاجة للتواضع لا للغطرسة”.