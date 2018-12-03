ستولتنبرغ: الرد على الاستفزاز الروسي بشكل متوازن وحازم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الحلف يتعامل مع الاستفزازات الروسية المتعددة بشكل حازم ومتوازن، وأنه لن يعمل بمبدأ العين بالعين.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم عشية اجتماع وزراء خارجية الحلف المقرر خلال اليومين القادمين في بروكسل، والذي سيكرس جزءاً كبيراً منه لمناقشة التصرفات الروسية في بحر أزوف وكذلك قيام موسكو بنشر صواريخ بقدرات نووية، الأمر الذي يراه ناتو بمثابة انتهاك واضح لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منذ عام 1987.

وأكد الحلف أنه لا يزال راغباً بالحوار مع روسيا رغم استفزازاتها وتصرفاتها “الخطيرة” التي تسهم بزعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وحسب كلام ستولتنبرغ “لن يكون الحوار ممكناً إذا لم تحترم روسيا التزاماتها”.

وفي موازاة هذا الموقف، أعاد ستولتنبرغ مناشدة روسيا احترام المعاهدة والافراج عن البحارة والسفن الأوكرانية المحتجزة والمساح بحرية الملاحة في بحر آزوف ومضيق كيرتش.

ورداً على سؤال يتعلق بما يمكن لناتو أن يفعله لنصرة أوكرانيا، أشار المسؤول الأطلسي بأن الحلف يقدم مساعدات عملية ولوجستية لأوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم السياسي، ملمحاً، في هذا الصدد، إلى الاجتماع المقرر بين وزراء خارجية الحلف ونظرائهم في أوكرانيا وجورجيا اللتان تتعرضان للضغط الروسي، كما يعتقد الحلف.

ودعا ستولتنبرغ إلى الهدوء وضبط النفس وعدم التصعيد، مؤكداً إلى أن الحلف يريد تفادي أي صراع وضبط سباق التسلح.