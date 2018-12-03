وزير خارجية إيطاليا: ضمان تبادلات متكافئة ومتوازنة مع الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن الولايات المتحدة تعتبر “الشريك التجاري الأول لإيطاليا” خارج الإتحاد الأوروبي.

وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع الأول لمشروع الحوار الإيطالي الأمريكي الذي أطلقه معهد أسبن، في روما الاثنين، أضاف وزير الخارجية أن “هدف كلا البلدين هو ضمان استمرار التجارة الدولية من خلال تبادل سلس، استقرار وحرية في التجارة”، بل “وكذلك مع آليات تضمن أن تكون التبادلات متكافئة ومتوازنة”.

وأوضح ميلانيزي أنه “عندما يتعلق الأمر بولاء التجارة، فإن هذا يعني مكافحة الإغراق الاجتماعي والبيئي”. وقال “يجب علينا ألا نخفي أن هناك مجالا لمزيد من التحسن في التجارة العالمية”.

وذكر الوزير أن “تحسّن اقتصادنا سيعود بالفائدة على العلاقات مع الولايات المتحدة بجملتها”، مبينا أن “ما سمعته من السفير واضح، فالولايات المتحدة تقف إلى جانبنا لأننا شريك تعتبره مهماً”، في إشارة إلى تثمين السفير الأمريكي لدى روما، لويس أيزنبرغ للسياسة الاقتصادية الإيطالية.