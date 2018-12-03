رئيس النواب الإيطالي يطالب بالحقيقة عن موت مراسل (آكي) في باكستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو بكشف الحقيقة حول موت مراسل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في باكستان سيد سليم شاهزاد.

وكانت السلطات الأمنية في باكستان قد عثرت نهاية شهر أيار/مايو عام 2011 على جثة شاهزاد بعد إختفائه، وعليها آثار تعذيب، بجانب ممر مائي على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة إسلام أباد.

وأضاف رئيس مجلس النواب في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “في هذه الأيام، كان الصحفي الباكستاني سيد سليم شاهزاد قد بلغ الـ48 من عمره”، لكن “لم يتم التوصل بعد إلى الحقيقة حول وفاته”.

وخلص رئيس مجلس النواب الى القول إن “توضيح جميع ملابسات مقتل صحافي شجاع مثل سليم يمثل ضرورة بلا شك”.