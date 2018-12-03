الملف الإيراني في سورية يهيمن على لقاء نتنياهو وبومبيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يهيمن الملف الإيراني والتواجد الإيراني في سورية على المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بروكسل.

وقال نتنياهو لدى مغادرته مطار بن غوريون الى بروكسل “أغادر الان الى بروكسل لعقد لقاء هام مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نحن على إتصال مباشر مع أصدقائنا الأمريكيين”.

وأضاف “سأبحث مع السيد بومبيو سلسلة من التطورات الاقليمية والاجراءات التي نتخذها معا من أجل صد العدوان الذي تمارسه إيران والمنظمات الموالية لها في الشمال”، في إشارة الى سورية.

وخلص نتيناهو الى القول “بطبيعة الحال سنبحث قضايا أخرى أيضا”.

وتنفذ طائرات سلاح الجو الاسرائيلي غارات على مواقع وأهداف إيرانية واخرى تابعة لمنظمة حزب الله في سورية.