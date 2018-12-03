تاياني: كشف المحرّض ومنفذ جريمة قتل مراسل آكي في باكستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الى السعي لكشف المحرّض ومنفذ جريمة قتل مراسل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في باكستان سيد سليم شاهزاد.

وكانت السلطات الأمنية في باكستان قد عثرت نهاية شهر أيار/مايو عام 2011 على جثة شاهزاد بعد إختفائه، وعليها آثار تعذيب، بجانب ممر مائي على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة إسلام أباد.

وأضاف تاياني في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “نحن بحاجة إلى تسليط الضوء كاملا على هذه القضية، لأن من الصواب كشف الخمار عن مقتل العديد من الصحفيين في العالم”، كما أن “من الصواب أن نعرف من قتله كذلك كمعرفة المحرّض الرئيس”، على الجريمة.

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي القول إن “في العالم هناك رغبة كبيرة بخنق صوت الصحافة الحرة”، ففي “بعض البلدان، يقتل الصحفيون كما حدث في باكستان، وهناك أيضا من يريد، كما في بلادنا، وضع كمامة على فم الصحافة الحرة”.

وأوضح السياسي المنتمي الى حزب (فورتسا إيتاليا)، أن “وضع تكميم الصحافة الحرة مناهضة الديمقراطية والحرية”. واختتم بالقول إن “يجب أن يُعرف في جميع أنحاء العالم من هم قتلة الصحفيين، وعدم أرشفة أية تحقيقات على الإطلاق حتى اكتشاف الجناة، بل والمحرضين أيضًا”.