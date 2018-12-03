برلمانية إيطالية: على حكومتنا المطالبة بأجوبة واضحة وسريعة عن مقتل شاهزاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية على حكومة بلادها المطالبة بأجوبة واضحة وسريعة عن حادث قتل مراسل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في باكستان سيد سليم شاهزاد.

وكانت السلطات الأمنية في باكستان قد عثرت نهاية شهر أيار/مايو عام 2011 على جثة شاهزاد بعد إختفائه، وعليها آثار تعذيب، بجانب ممر مائي على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة إسلام آباد.

وأضافت نائبة رئيس مجلس النواب مارا كارفانيا، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “بعد سبع سنوات ونصف، لا تزال إيطاليا والرأي العام الدولي في انتظار معرفة الحقيقة عن الاغتيال البربري لسيد سليم شاهزاد”، فإن “كانت السلطات الباكستانية قد توقفت عن البحث عن الحقيقة لأجله، فنحن الإيطاليون الذين تمكنا من تثمين عمله مراسلاً لوكالة (آكي)، لا يمكننا أن نقبل أن تنتهي قصته في غياهب النسيان”.

وشددت البرلمانية من حزب (فورتسا إيتاليا) على القول إنه “بالتصميم نفسه الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية، عن حق، لمصر لأجل جوليو ريجيني، فمن الحري بها أن تطالب بوضوح وبإجابة سريعة عن قضية صحفي آخر، قتل في العالم بينما كان يؤدي عمله”.