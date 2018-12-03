سيناتور إيطالي يطالب بتسليط الضوء كاملا على مقتل مراسل آكي في باكستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب سيناتور إيطالي بتسليط الضوء كاملا على حادث قتل مراسل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في باكستان سيد سليم شاهزاد.

وكانت السلطات الأمنية في باكستان قد عثرت نهاية شهر أيار/مايو عام 2011 على جثة شاهزاد بعد إختفائه، وعليها آثار تعذيب، بجانب ممر مائي على بعد 90 ميلا جنوب شرق العاصمة إسلام آباد.

ورداً على النداء الذي أطلقته أرملة الصحفي الباكستاني، مراسل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، نادى رئيس لجنتي الشؤون الخارجية في شقي البرلمان الإيطالي بيير فرديناندو كازيني، بـ”الحقيقة من أجل سيد سليم شاهزاد، لإلقاء الضوء كاملا على جريمة القتل الوحشية لهذا الصحافي الشجاع”.

وخلص السيناتور كازيني الى القول، إن “هذا الأمر يجب أن يكون التزاما عن قناعة، من جانب المجتمع الدولي”.