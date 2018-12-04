أفراموبولوس يأسف لعدم تبني موقف أروبي موحد بشأن الميثاق العالمي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، عن أسفه لعدم تمكن الدول الأعضاء في الاتحاد التوافق على موقف موحد من أجل تبني الميثاق العالمي للهجرة في مراكش بعد أيام.

وكان المفوض الأوروبي يستعرض، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل تطورات سياسة الهجرة الأوروبية والعمل الجاري لإصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء.

وأشار أفراموبولوس إلى أن الاتحاد الأوروبي حصل على كل ما يريد في هذا الميثاق، غير الملزم قانونياً، وقال “أدعو الدول الأعضاء المترددة لمراجعة موقفها، فالميثاق يصب في مصلحة أوروبا والعالم”.

ورداً على سؤال حول “خطر” سقوط الحكومة الفيدرالية البلجيكية على خلفية هذا الميثاق، تساءل أفراموبولوس عما إذا كانت كافة الأطراف السياسية البلجيكية قد إطلعت أو فهمت بشكل جيد هذا الميثاق.

وفند أفراموبولوس المزاعم القائلة بأن تبني الميثاق العالمي للهجرة سيؤدي إلى ارتفاع عدد القادمين إلى دول الاتحاد، مشدداً على أن هذا الفهم خاطئ تماماً ويناقض الحقيقة.

وحول ما تم إنجازه في أوروبا لخفض أعداد القادمين من المهاجرين، تحدث أفراموبولوس بإسهاب عما قامت به المفوضية خلال الأعوام الماضية لتأمين ردود فعل مناسبة على أزمة المهاجرين. ولكنه أوضح أن التحركات الأوروبية الماضية لم تكن إلا ردود أفعال، مطالباً الدول بالعمل من أجل التحرك بشكل جدي لوضع نظام مستدام قادر على الصمود في وجه أي أزمات قادمة، وقال “لا نعرف ما يخبأ لنا المستقبل”.

وتقدم المفوض باقتراح مفاده إمكانية وضع “نظام مؤقت” لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع ملف المهاجرين بانتظار إصلاح نظام دبلن المتعثر.

وترى المفوضية أن الخلاف بشأن تقاسم عبء المهاجرين لا يجب أن يكون سبباً لتعطيل عملية إصلاح نظام دبلن، إذ تعتقد أن للتضامن أشكالاً متعدد مادية ولوجستية وعملية.

وأقر المفوض الأوروبي بصعوبة وتعقيد العمل، ولكنه بدا متفائلاً بإمكانية التوصل إلى نظام هجرة ولجوء جديد قبل موعد الانتخابات الأوروبية القادمة.

هذا ومن المقرر أن يعود زعماء الدول الأعضاء إلى مناقشة مسألة الهجرة خلال القمة الأوروبية المقررة الأسبوع القادم في بروكسل.