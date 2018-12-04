موغيريني تستقبل فائز السراج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني اليوم في بروكسل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.

وتمت مناقشة مواضيع تتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته إيطاليا الشهر الماضي.

وركزت موغيريني على ضرورة التنسيق من أجل تقديم أفضل دعم أوروبي ممكن لمرافقة ليبيا في عملية الانتقال السياسي، حيث “تم تبادل الآراء حول كيفية التوصل إلى إنجاز العملية الانتخابية بحلول ربيع عام 2019″، حسب البيان الصادر باسم المسؤولة الأوروبية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي سيصبح ممكناً بمجرد استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمنية الضرورية.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحقيق تقدم على المستويات الاقتصادية والأمنية في ليبيا للسماح بإيجاد أجواء لتطوير العملية السياسية.

وكررت المسؤولة الأوروبية على قناعة بروكسل بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي يمكن جميع الليبيين من العيش في بلد مستقر وأمن وسلمي.

وناقشت موغيريني مع ضيفها الليبي التحدي المشترك في مجال الهجرة والحاجة لرفع وتيرة التعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي.