حكومة الوفاق الوطني الليبية: السراج يجري محادثات مع أمين عام ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج إلتقى اليوم الثلاثاء أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ بمقر الحلف في بروكسل، حيث “بحث الجانبان خلال الاجتماع تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا”.

ونقل بيان لحكومة الوفاق تأكيد ستولتنبرغ خلال الاجتماع على “إن الحلف يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية ومستعد للمساهمة فيها”، كما أن (ناتو) “يدعم جهود بعثة الامم المتحدة وخطة عمل السيد غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام”.

من جهته، اكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على “أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف ناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لارساء الامن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب”.