رئيس النواب الايطالي يستقبل الاربعاء والدي ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر برلمانية في روما بأن رئيس مجلس النواب، روبيرتو فيكو سلتقي غدا الأربعاء بمقر المجلس في روما والدي الباحث الايطالي جوليو ريجيني، رفقة مستشارهما أحمد عبد الله.

وكان رئيس النواب الايطالي قد أعلن مؤخرا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، لـ”عدم إحراز تقدم” في قضية مقتل ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016، وذلك غداة إجتماع بين فريقي التحقيقات الايطالي والمصري في العاصمة المصرية، حيث أبدت في أعقابه السلطات الايطالية على لسان وزير الخارجية ، إينزو موافيرو ميلانيزي، “عدم ارتياحها الشديد” فيما يتعلق بتطور التحقيقات.

وكان مجلس النواب المصري قد أعرب عن “الاسف” بشأن ما وصفه “استباق مجلس النواب الإيطالي للأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات”، مشددا على “التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة”، حسبما جاء في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية.