رئيس الوزراء الايطالي يبدي ثقة بالتوصل لتسوية مع المفوضية بشأن الموازنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الثقة في التوصل إلى تسوية مع المفوضية الاوروبية بشأن العجز المستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019، الذي رفضته بروكسل وهددت بفرض عقوبات على روما.

وقال كونتي للصحفيين، على هامش حدث إقتصادي، “أتوقع أنه عندما ينتهي الحوار مع أوروبا بالنتيجة التي آمل وعلى قناعة بأنها ستكون إيجابية، سوف تطمئن الأسواق المالية”.

ونوه كونتي، الذي إلتقى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في الارجنتين، “كنت أعتقد دائماً أن الأمر يحتاج إلى وقت لنيل ثقة الأسواق، إلى حين فهم وإستيعاب الموازنة، والتي أثق بأنها مطمئنة”. وفي إشارة إلى التراجع النسبي في تكاليف الاقتراض، قال كونتي “في الأيام الأخيرة سجلنا ردة فعل إيجابية من الأسواق”.