مصادر: المشير حفتر في زيارة لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر متابعة للملف الليبي بترقب وصول المشير خليفة حفتر، “القائد العام للجيش الليبي”، إلى روما في الساعات القادمة.

وتأتي هذه الزيارة، التي لم يعلن عنها بعد بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها المسؤول العسكري الليبي، على هامش مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت “القيادة العامة للجيش الليبي”، المحسوبة على مجلس النواب في طبرق، قد أصدرت حينها بيانا نفى مشاركة حفتر في أعمال مؤتمر باليرمو، وذكرت أنه وصل إلى عاصمة إقليم صقلية “من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية”.