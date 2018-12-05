لقاء بين كونتي وحفتر صباح الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر برئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيلتقي صباح غد الخميس المشير خليفة حفتر المتواجد في روما حاليا.

وكانت وسائل إعلام إيطالية وليبية قد تحدثت عن إجتماع آخر للمسؤول العسكري الليبي، المعين من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاماً للجيش الليبي”، مع السفير الأمريكي لدى تونس، ومسؤول إدارة واشنطن بشأن الملف الليبي، دانيال روبنستين.

وتأتي هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.