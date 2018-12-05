إيطاليا: الأجانب يتجاوزون الـ6 ملايين نسمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن عدد الأجانب في البلاد تجاوز الـ6 نسمة بين سكان إيطاليا الـ60 مليون.

ووفقا لتقديرات مؤسسة (Ismu) للمبادرات والدراسات عن التعددية، فإنه “بتعبير أدق، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2018، أصبح عدد الأجانب 6 ملايين و108 ألف شخص”، لذلك “يكون تم تجاوز عتبة الـ10% الرمزية للأجانب في بلد ما”.

وكشفت المعطيات أنه “مقارنة بالتاريخ نفسه لعام 2017، كانت الزيادة في عدد الأجانب بنسبة 2.5٪”، والتي “ترجع أساسا إلى مكون غير نظامي بنسبة 8.6٪”، أي “ما يعادل 533 ألف أجنبي”.

وفيما يتعلق بأصول المهاجرين، فإن “71٪ من الأجانب المقيمين في إيطاليا يتمثلون بمواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي، أي ما مجموعه 3 ملايين و582 ألف شخص”، وأن “من بين إجمالي المقيمين، يأتي أقل من 1.1 مليون شخص بقليل، من دول أوروبية لا تنتمي الى الإتحاد”، وبشكل خاص “ألبانيا، أوكرانيا ومولدوفا”.

وذكر تقرير (Ismu) أنه “يضاف الى ما سلف ذكره، كثيرين من أفريقيا، أغلبهم من المغرب، مصر، نيجيريا، السنغال وتونس”، مع “زيادة عام 2017 للمهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مثل غينيا (بنسبة 63٪)، مالي (30٪)، نيجيريا (20٪)، ساحل العاج (16٪) والصومال (12٪)”.

وأشارت المؤسسة الإحصائية إلى أن “عمليات الاستحواذ على الجنسية الإيطالية، التي كانت قد بلغت 147 ألفاً عام 2017، من المتوقع أن تزداد مع مرور الوقت”، فقد “تصل في السنوات العشر المقبلة الى ما بين 1.6 و 1.9 مليون شخص”.

أما على صعيد العمل، فقد لفت التقرير الى أن “إجمالي عدد الموظفين في البلاد يبلغ حوالي 23 مليون نسمة”، وأن “عدد الأجانب منهم يصل الى حوالي 423 ألف نسمة”، وأنه “للسنة الثالثة على التوالي، تسجل ظاهرة البطالة انخفاضا، وهو أكبر هذه المرة، حيث انخفض عدد العاطلين بما يزيد عن الـ30 ألفاً، أي بنسبة 7.1 ٪”.

وأشار تقرير (Ismu) الى “نمو العنصر غير الفعال بين الأجانب في سن العمل (بين 15 و64 سنة)”، حيث “بلغ عام 2017 مليون و149 ألف شخص”. واختتم بالقول إن “معدل ​​أجور الأجانب أقل من أجور الإيطاليين بنسبة 35٪”.