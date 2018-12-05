رئيس وزراء إيطاليا: آمل أن تكون هناك حرية ضمير إزاء الميثاق الأممي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي عن الأمل بإمكانية أن تكون هناك حرية ضمير إزاء التصويت على الميثاق الأممي للهجرة، من قبل البرلمانيين.

وأضاف رئيس الحكومة في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء، “لقد بدأ النقاش للتو، وأنا لا ألبث أتلقى رسائل إلكترونية ورسائل قصيرة بهذا الصدد”. وأردف “لم أتمكن من إجراء استفتاء وطني، لذلك قررنا الاعتماد على مركزية البرلمان”.

وتابع رئيس الوزراء “بما أنني لست زعيمًا حزبيًا، فإنني لن أعرب عن رأيي”، فضلا عن “أننا لم نتحدث عن الأمر ولم نقرر أي شيء”، لكن “نظرا لكون الموضوع واسع الطيف، فأنا شخصياً آمل في حرية الضمير من جانب الجميع لأنني أرى في التأثير الحزبي عنصراً سيئاً”.

وخلص كونتي الى القول “هذه الوثيقة من بين أمور أخرى، تخدم آلية استراتيجيتنا الشاملة”.