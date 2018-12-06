موافيرو: على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المساهمة بإدارة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أنه يجب على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا “ضمان استقرار أكبر” لمنطقة المتوسط ​​والمساهمة في “إدارة تدفقات الهجرة فيها.

وفي كلمته الافتتاحية للمجلس الوزاري الـ25 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الملتئم في ميلانو الخميس، اضاف الوزير ميلانيزي أن “البحر المتوسط ​​لا ينبغي أن يكون بحر اليأس، بل شعارا للتعاون والإتحاد”. وأردف “علينا التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط”، وكذلك “تلك التي ينطلق منها العديد من المهاجرين، والتي غالباً ما تعاني من حروب وأوضاع اجتماعية اقتصادية صعبة”.

وشدد موافيرو، وهو الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على “البعد المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، والتي “يجب أن تدرك أنها جزءًا هامًا من دولها الأعضاء تطل على البحر الأبيض المتوسط”​​، وهي “منطقة تواجه حالات عدم استقرار جديدة”، لكن “نحن نتحدث على أية حال في إطار المنظمات وعلى المستويات الثنائية، عندما تكون هناك مشكلة عدم استقرار كبيرة”.