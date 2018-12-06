مسؤول ألماني: بوادر جيدة من إيطاليا وتعاون بنّاء مع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أوروبي إن “إيطاليا قد تصرفت بطريقة بناءة للغاية إزاء اعتراضات المفوضية الأوروبية”، على خطة ميزانيتها، “وهذه علامة جيدة”.

وأضاف نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية الفيدرالي، أولاف شولتز، في نهاية اجتماع مجلس الاستقرار الذي جمع الوزير نفسه وممثلي ولايات ألمانيا الفيدرالية بمقر الوزارة في برلين، أنه “على أية حال، سيستغرق الأمر بعض الوقت، قبل التوصل إلى اختتام الحوار بين المفوضية الأوروبية وإيطاليا حول المناورة”، لهذه الأخيرة.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد أكد الوزير وممثلي الولايات الألمانية خلال الاجتماع أن “نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، ستنخفض على الأرجح إلى أقل من 60٪ في عام 2018 بعد عتبة الـ64.1٪ عام 2017”.