استراتيجية أوروبية لمحاربة ظاهرة معاداة السامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وافق المجلس الوزاري الأوروبي اليوم على إعلان حول محاربة ظاهرة معاداة السامية، يتضمن مقاربة أمنية مشتركة لتأمين مستوى حماية أفضل للمجتمعات والمؤسسات اليهودية في أوروبا.

ويقر المجلس في إعلانه، الذي تم التوصل إليه بعد ضغوط ومبادرات قامت بها منظمات يهودية لدى المؤسسات الأوروبية، بأن المجتمعات اليهودية في بعض دول الاتحاد لا تزال تشعر بأنها معرضة بشكل خاص للهجمات الإرهابية، حيث “لا تزال ظاهرة الكراهية ومعاداة السامية واسعة الانتشار في أوروبا”، حسب المجلس الوزاري الأوروبي.

ويشير التقرير إلى إحصائيات ودراسات أفادت بارتفاع معدلات الحوادث ذات الطابع العنصري والتي استهدفت يهوداً في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقدم الإعلان مقترحات لإجراءات محددة ويدعو الدول الأعضاء لتطبيق استراتيجية شاملة منسقة من أجل محاربة جميع أشكال معاداة السامية، كجزء من استراتيجية عمل شاملة لمنع العنصرية وكراهية الأجانب والتطرف العنيف، وبدعو الدول الأعضاء “لزيادة الجهود المبذولة من أجل ضمان أمن المواطنين والمجتمعات والمؤسسات اليهودية”، وفق المجلس.

وفيما رحبت المفوضية الأوروبية بهذا الإعلان، نظرته إليه بعض الهيئات غير الحكومية بعين الشك، إذ أنه برأيها سيساهم في عرقلة أي تصرف أوروبي مقبل قد يصب في صالح الفلسطينيين وعملية السلام في الشرق الأوسط.