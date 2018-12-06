البابا يزور الإمارات العربية المتحدة في شباط 2019

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في شباط/فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بيرك إن البابا بيرغوليو سيكون في أبو ظبي للفترة من 3 إلى 5 شباط/فبراير 2019″، وذلك “للمشاركة بالاجتماع الدولي للحوار بين الأديان حول موضوع “الأخوّة الإنسانية”، مبينا أن “البابا لبى دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وسارع كل من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالاعراب عن الترحيب بالزيارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه بموقع (تويتر) “نرحب بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدولة الامارات في فبراير القادم.. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوّة”.

وبدوره غرّد الشيخ محمد بن زايد “يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر”.