كتب ثنائية اللغة والثقافة (إيطالية-عربية) لتعزيز الحوار والمعرفة المتبادلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أطلقت دار النشر الايطالية (غالّوتشي) مشروعا بالتعاون مع نظيرتها الاماراتية (كلمات)، المتخصصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال، لفائدة الاندماج والحوار، عبر نشر كتب ثنائية اللغة والثقافة (الإيطالية-العربية) لأطفال المهاجرين العرب في إيطاليا.

فكرة المبادرة هي مد “جسر ثقافي عبر المتوسط” وجرى تقديمها خلال معرض دور النشر المتوسطة والصغيرة، المقام في العاصمة روما والذي يستمر إلى التاسع من الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، أشار الناشر كارلو غالّوتشي إلى أن الفكرة نبعت من “الشعور بالحاجة إلى تقديم كتب للأطفال تحكي عن عالمهم ويفتخرون بمشاركة هذا العالم مع أقرانهم الآخرين في قاعات المدارس”. وأضاف في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الفكرة وراء هذا المشروع، في الواقع، لا تقتصر فقط على “ترجمة كتبنا إلى العربية ولكن في أخذ الكتب العربية الأكثر روعة وترجمتها إلى الإيطالية. كتب ثنائية اللغة تسرد الحياة العادية للطفل العربي وتقدم للأطفال، الأكبر سنا، الشخصيات العربية الأكثر أهمية في الماضي كإبن رشد ونحن الاوروبيون مدينون له”.

وأردف الناشر الايطالي “نريد أيضا نقل المعلومات التي تأتي من العالم العربي ليس تلك البربرية”، في إشارة إلى أفكار التطرف والتشدد. وقال “هذه الكتب تباع الآن فقط في إيطاليا بعلامة تجارية مشتركة غالّوتشي- كلمات. أعتقد أنها كتب مفيدة للمدارس والأسر وتيسر عملية الاندماج والمعرفة المتبادلة. ولهذا السبب فإن أغلفتها تحمل شعار: كتب لجسر المتوسط ​​. انها مشروع ثقافي بحت. كتب جيدة تسمح بالتمتع بالثقافات المتبادلة”.