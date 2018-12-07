وزير الداخلية الايطالي يرحب بتعليق سفينة (أكواريوس) لأنشطتها بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني بإعلان منظمات غير حكومية تعليق أنشطة سفينة إنقاذ المهاجرين (أكواريوس) في مياه البحر الابيض المتوسط

واعتبر سالفيني، الذي أغلق موانئ إيطاليا أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين، في تغريدة عبر منصة (تويتر) أن إعلان “سفينة أكواريوس إنهاء أنشطتها”، يعني “رحلات مغادرة أقل” للمهاجرين و”عمليات إنزال أقل وعدد أقل من الوفيات”.

وأعلنت منظمتا (أطباء بلا حدود) و(إس إو إس – مديتراني) يوم أمس الخميس تعليق عمليات (أكواريوس) للإنقاذ وذلك في أعقاب “حملات سياسية وقضائية وإدارية متواصلة من طرف عدة دول أوروبية”.