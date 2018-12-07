حماس تعتبر فشل الإدارة الأمريكية بإدانتها أمميا “إنتصارا للحق الفلسطيني”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبرت حركة (حماس) الفلسطينية فشل الإدارة الأمريكية في تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الحركة بأنه “بمثابة انتصار كبير للحق الفلسطيني”.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي “فشل الإدارة الأمريكية في تمرير هذا القرار بمثابة انتصار كبير للحق الفلسطيني، وللحاضنة العربية والإسلامية، ولأحرار العالم، ولمحبي الشعب الفلسطيني، وفشل ذريع لسياسة الهيمنة والعربدة الأمريكية، وهزيمة مدوية للإدارة الأمريكية وسياساتها في المنطقة”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في الحصول على ثلثي الأضوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير مشروع قرار يدين حماس.

وقالت الحركة إنها “تشكر كل الدول التي عملت على مواجهة هذا القرار وإفشاله، ووقفت إلى جانب مقاومة شعبنا وعدالة قضيته، وصوتت لصالح حق شعبنا في مقاومة المحتل، كما تطالب الحركة الدول التي وقفت مع الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بمراجعة مواقفها، وتصويب هذا الخطأ التاريخي والخطير بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم”.

وأضافت “تعتبر الحركة أن ممارسات الإدارة الأمريكية المشينة، ومحاولة ابتزاز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة محاولة بائسة لقلب الحقائق وتحويل المجرم الحقيقي إلى ضحية، وفرض شرعية دولية جديدة تقوم على الهيمنة والفوضى وشريعة الغاب”.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان” تم الحصول على أغلبية ساحقة من الدول التي وقفت ضد حماس في مشروع القرار الذي شجبها في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

واضاف في بيان صدر عن مكتبه “لم نحصل على أغلبية الثلثين ولكن هذه هي أول مرة حيث معظم الدول صوتت ضد حماس فلذا أشيد بال-87 دولة التي اتخذت موقفا مبدئيا ضد حماس”. وتابع نتنياهو “هذا هو إنجاز مهم للغاية حققتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأشكر الإدارة الأمريكية والسفيرة هايلي على هذه المبادرة”.