مطالبة برلمانية للحكومة الايطالية بإتخاذ قرار بشأن إعادة سفيرها إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب نواب بمجلس الشيوخ الايطالي، ينتمون إلى المعارضة، حكومة بلادهم بإعادة سفيرها إلى ليبيا، جوزيبي بيرّوني أو تسمية بديل له.

وأودع كل من وزيرة الدفاع السابقة، روبيرتا بينوتي والسيناتور، بيير فرديناندو كازيني طلب مساءلة بمجلس الشيوخ لوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي كي يوضح أمام المجلس “فيما إذا كانت الحكومة تعتزم في وقت سريع تأكيد بيرّوني سفيراً لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس، أو تسمية سفير جديد في ليبيا”.

ونوه البرلمانيان بأنه ينبغي على الحكومة الايطالية “الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعثتنا الدبلوماسية ظلت على مدى أشهر بدون قيادة”، وأن من شأن “حالة الغموض المستمرة حيال إتخاذ قرار في هذا الصدد إحداث ضرر جسيم لمصداقيتنا الدولية”.

وكانت الحكومة الايطالية قد عزت بقاء السفير بيرّوني في روما منذ شهر آب/أغسطس الماضي لـ”دواع أمنية”، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الاطراف الليبية “تدخلاً” في الشأن الداخلي.