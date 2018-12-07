محافظ المصرف المركزي الايطالي يستبعد انهيار منطقة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- إستبعد محافظ المصرف المركزي الايطالي، إيناتسيو ڤيسكو فرضية عودة الدول الاوروبية إلى عملاتها الوطنية والتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وقال المسؤول النقدي الايطالي، في مداخلة الجمعة أمام ندوة نظمتها صحيفة (إل ماتّينو) بمدينة نابولي، “أعتقد أنه لا يوجد في الوقت الراهن خطر تفكيك الاتحاد النقدي الاوروبي والعودة إلى العملات الوطنية، حتى إذا كانت الأسواق لا تعتقد ذلك، ربما تحفزها قراءات وتصريحات غير متعمقة”.

ونوه محافظ المصرف المركزي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بأن “النقاش حول الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية (مقياس لإرتفاع العائد على السندات السيادية الايطالية) اشتد أيضًا في عام 2012 حيث تحدثنا حينها عن إرتفاع تكلفة الاقتراض وأنها تعود إلى حد كبير لمخاوف من انهيار الاتحاد النقدي والعودة إلى العملات الوطنية”.