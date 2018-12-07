إحصائية: 52٪ من الإيطاليين يريدون تدخل البرلمان الأوروبي بقطاع العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 52٪ من مواطنيها ينتظرون تدّخل البرلمان الأوروبي، وبشكل خاص ضد البطالة بين الشباب.

وأوضح تقرير للمركز الإيطالي للدراسات الإستثمارية الإجتماعية (تشينسيس)، الجمعة، أن “المطلب الرئيس في ألمانيا وبنسبة 42٪، هو مكافحة الفقر والاستقصاء الاجتماعي، بينما تحظى البطالة بين الشباب بنسبة 25٪ فقط”.

وأبرز التقرير الذي يشرح معطيات سلسلة دراسات (يوروباروميتر) الاستقصائية التي تجريها بانتظام نيابة عن المفوضية الأوروبية، “الاختلافات في إدراك مواطني البلدين للحالة الاقتصادية المختلفة”، مبينا أن “الإيطاليين أيضا يطلبون تدخلات ضد الفقر والاستقصاء الاجتماعي (بنسبة 34٪)”، في حين أن الطلب الثالث في الترتيب من حيث الأهمية بالنسبة للبلدين، هو إيجاد رد مشترك لمشكلة الهجرة”، وهو “بنسبة 37٪ للألمان و32٪ للايطاليين”.

وذكر التقرير أن “اختلافات كبيرة وُجدت من ناحية مقاومة التغير المناخي”، فهو “يمثل بالنسبة للألمان القضية ذات الأولوية الثالثة (33 ٪)”، بينما “تطرق الى الموضوع 12٪ من الايطاليين فقط”. على العكس من ذلك “فإن الدولتين أكثر تشابهاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”، التي “ذكرها 26٪ من الألمان و 2٪ من الإيطاليين”.