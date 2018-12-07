الرئيس الإيطالي: محاربة الإتجار بالبشر دون توقف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا الى محاربة الإتجار بالبشر بدون توقف.

ونقل مقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي)، على صفحته بمدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، كلمات الرئيس ماتّاريلّا، الذي قال متحدثًا خلال الاجتماع العالمي لجماعة يوحنا الـ23 في ريميني (وسط)، إن “علينا أن نكافح دون كلل، الاتجار بالبشر والحط من قيمتهم لجعلهم عبيداً”.

وأشار الرئس الإيطالي الى أن ما سلف ذكره، “مأساة لم يتم القضاء عليها نهائياً للأسف”، والتي “نشهدها يومياً في مدننا وعلى طرقنا”، والتي “لا يمكن لأحد أن يدير رأسه إلى الجانب الآخر”، عند رؤيتها.