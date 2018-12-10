البابا يدعو لأن تكون حقوق الإنسان محور السياسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أطلق البابا فرنسيس “نداء من القلب لكل من يحملون مسؤوليات مؤسساتية”، مطالباً إياهم بـ”وضع حقوق الإنسان في صلب جميع السياسات، بما في ذلك التعاون الإنمائي”، حتى ولو “كان ذلك يعني السير بعكس التيار”،

وفي رسالته للمشاركين بالمؤتمر الدولي: “حقوق الإنسان في العالم المعاصر: إنجازات، إهمال وإنكار”، الملتئم بالجامعة الغريغورية الحبرية، برعاية المجلس البابوي لخدمة التنمية البشرية، أضاف البابا “إننا جميعا نتحمل المسؤولية”.

وأوضح البابا بيرغوليو، أنه “عندما تنتهك الحقوق الأساسية في الواقع، أو عندما يتمتع بها بعض الناس على حساب الآخرين، أو عندما تكون مضمونة لفئات معينة”، فـ”عندئد يكون الأمر ظلماً خطيراً”، واختتم بالقول إن ذلك “قد يؤجج صراعات ذات عواقب وخيمة داخل الدول مفردة أو في علاقاتها مع غيرها”.

هذا، ويندرج المؤتمر ضمن نشاطات الترويج، لمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى السنوية الـ25 لإعلان خطة عمل فيينا لحماية حقوق الإنسان في العالم.