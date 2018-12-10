المفوضية تتوقع مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي في الموعد المقرر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن موقفها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لم ولن يتغير، رغم صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية يعطي لبريطانيا الحق بالتراجع بشكل أحادي الجانب عن قرار الانسحاب دون الرجوع إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وترى المفوضية الأوروبية أن عملية التراجع عن بريكست يجب ألا تكون أحادية الجانب، “ولكن محكمة العدل الأوروبية رأت غير ذلك، وقد أخذنا علماً بالقرار”، حسب كلام المتحدثة باسمها مينا أندريفا.

وأكدت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الملف من منطلق أن بريطانيا ستكون دولة خارج الاتحاد بحلول 29 آذار/ مارس 2019، وأن الاتفاق المطروح حالياً على الطاولة غير قابل لإعادة التفاوض.

ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي، الذي فاوض لندن على اتفاق بريكست باسم التكتل الموحد، أن الاتفاق المطروح حالياً هو الأفضل والممكن الوحيد قبوله أوروبياً.

وترفض المفوضية بشكل حازم التكهن بأي سيناريوهات مقبلة، داعية إلى الهدوء والتريث بانتظار يوم غد موعد تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية.

وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكر، قد أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء تريزا ماي، تم خلالها إعادة التأكيد على الموقف الأوروبي.

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية ليزيد من تعقيد وضبابية الموقف، خاصة وأنه صدر قبل يوم واحد من موعد تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي تم ابرامه بين ماي ونظرائها الأوروبيين في 25 الشهر الماضي.