وزير داخلية إيطاليا يعد بمضاعفة مراكز طرد المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني متوعداً، “سأضاعف مراكز الطرد”، الخاصة بالمهاجرين.

وأضاف وزير الداخلية في تصريحات إذاعية الاثنين، “إننا نعمل على إعادة تنشيط هذه المراكز في مناطق مختلفة وتحديد مرافق جديدة لمضاعفة العدد”، مبينا أنه “في غضون ستة أشهر، قمنا بإعادة تشغيل آلية كانت متوقفة بالكامل”، وأنه “بحلول بداية العام المقبل، سنرى النتائج الأولى لمضاعفة القدرة الإستيعابية لمراكز الطرد”.

وفي سياق آخر، قال زعيم حزب الرابطة، إن “مقاطعة لومبارديا تمنح 400 يورو شهريًا للآباء المنفصلين عن أسرهم”. وأردف “أعرف هذا الواقع الدرامي وأود توسيع هذا صندوق الدعم ليشمل إيطاليا بأكملها”. واختتم بالقول “بهذه الـ400 يورو، يمكننا أن نُحدث فرقاً ونعيد الكرامة للآباء ليعودوا لرؤية أبناءهم مجدداً”.