الحرب السورية تُخلّف أكثر من “نصف مليون قتيل”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريراً موسّعاً وتفصيلياً عن حال حقوق الإنسان في سورية، منذ منتصف آذار/ مارس 2011 وحتى اليوم، أوضح فيه أن ملف حقوق الإنسان في سورية “مُتخم بالانتهاكات”.

وأوضح تقرير المرصد، المحسوب على المعارضة، أن ملف معتقلي الرأي ممن عارضوا نظام الأسد وطالبوا بحريتهم هو ملف سيء للغاية، مشيراً إلى أنه وثّق أكثر من 104 ألف سوري “قتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام وسجونه، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات بين منتصف 2013 ونهايات 2015، وما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي إدارة المخابرات الجوية التي يديرها جميل الحسن”، المطلوب لمحاكم أوروبية.

تطرق التقرير إلى عمليات “التهجير والنزوح واللجوء الهائلة”، كما تطرق إلى عملية “التغيير الديموغرافي”، وسوء الناحية المعيشية والاجتماعية والتعليمية وحتى الصحية، ومأساوية وكارثية الأوضاع في مخيمات اللجوء، وتسرّب عشرات آلاف الأطفال من المدارس، وعدم وجود مدارس ومراكز تعليمية.

وثق التقرير “مقتل 367965 شخصاً على الأراضي السورية منذ انطلاقة الثورة قبل سبع سنوات ونصف، توزعت مدنيين 111330، بينهم 20819 طفلاً، و13084 سيدة، و63561 من المقاتلين في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وقوات سورية الديمقراطية، بينما بلغ عدد القتلى من قوات النظام 65048، و50296 من قوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين للنظامو1675 من مقاتلي حزب الله اللبناني، و8049 من المسلحين غير السوريين الموالين للنظام وإيران”.

وأشار التقرير إلى “سقوط قتلى على يد القوى المتدخلة في سورية، وبلغت الخسائر البشرية في الضربات الصاروخية والجويَّة الروسيَّة 7988 مدني بينهم 1936 طفلاً و1199 سيدة، في حين بلغت الخسائر البشرية بقصف القوات التركيَّة 836 مدني بينهم 181 طفلاً و116 سيدة، وعلى يد الفصائل والحركات والتنظيمات المعارضة للنظام 7807 مدني بينهم 1185 طفلاً و728 سيدة، وعلى يد تنظيم الدولة الإسلامية 5356 مدنياً بينهم 467 طفلاَ و372 سيدة”.

وهذه الأرقام، وفق التقرير، لا تشمل نحو 88 مواطن قتلوا “تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد وسجونه، ولا أكثر من 5200 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم الدولة” (داعش)، ولا تشمل مصير “أكثر من 4700 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن ألفي مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية بتهمة موالاة النظام”.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة “أكثر من 2 مليون سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، وشرّدت نحو 12 مليون مواطن آخرين من ضمنهم مئات آلاف الأطفال والسيدات، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً”.

وشدد التقرير على أنه ما من مبرر للعالم والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في “تأخير التحرك الدولي لإنهاء الموت والقتل والتدمير والتشريد على الأرض السورية”، وطالب الأطراف الدولية والمجتمع الدولي بـ”التحرك لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبت في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم الدولية المختصة لـ”يتوقف القتل ويتمكن السوريون من الوصول إلى دولة تسود فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية”.