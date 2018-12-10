إيطاليا: تراجع المخاوف من الهجرة والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر استطلاع للآراء أجري في إيطاليا تراجع المخاوف لدى المواطنين من ناحية الهجرة والإرهاب.

وكشف استطلاع التقليدي لجمعية الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي) الذي عادة ما تجريه في وقت عيد الميلاد، أن “32٪ من الفئة المستطلعة آراءها أبدت مخاوف من ناحية الحالة الإقتصادية”، وهي “أعلى بشكل ملحوظ من العام الماضي عندما كانت قد اقتصرت على 19٪ من الناس فقط”.

كما أشارت المعطيات الى أن “هناك نسبة 19٪ أيضًا أعربت عن قلقها بشكل خاص من ناحية فارق السندات الحكومية مقارنة بتلك الألمانية، ومن إمكانية صمود الحسابات العامة”، في البلاد. علاوة على ذلك، فإن “هناك تزايد أيضا في عدد الأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء قضية البيئة والتلوث”، حيث “ارتفعت نسبتهم من 22 إلى 30٪ من العينة المستطلع رأيها”، وربما “يرجع ذلك إلى كوارث سوء الطقس التي تكرر حدوثها هذا العام أيضًا”.

أما من ناحية القضايا الرئيسية الأخرى، فـ”يبدو أن الإيطاليين قد اكتسبوا هذا العام بعض الهدوء على صعيدي الجريمة والأمن”، اللتين “تقلص القلق أزاءهما من 22 إلى 20٪”، كما أن “هناك خوفاً أقل من حيث المعاشات (من 30 إلى 22٪)، الصحة (من 21 إلى 18٪)، والضرائب (من 27 إلى 23٪).

وأشار الإستطلاع الى أنه “من ناحية أخرى، تراجعت المخاوف إزاء الهجرة (من 24 إلى 20٪) والإرهاب (من 16 إلى 6٪)”. وخلص بالإشارة الى أن “33٪ من الإيطاليين يرغبون بإنفاق أقل من العام الماضي لمصروفات عيد الميلاد، مقابل 7٪ يفضلون إنفاق المزيد”، وأنه “بذلك تنخفض ميزانية هدايا عيد الميلاد بنسبة 7.2٪، لتصل إلى مبلغ 285 يورو للفرد الواحد، بعدا أن كان 307 يورو العام الماضي”.