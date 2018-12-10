الخارجية الايطالية: الدبلوماسية الاقتصادية تساهم بـ 1% من الناتج المحلي الإجمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أشار وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية، مانليو دي ستيفانو إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ساهمت في إنتاج 1% من الناتج المحلي الاجمالي والحفاظ على أكثر من مائتي ألف وظيفة.

ورأى المسؤول الايطالي، في مداخلة أمام ندوة عن الدبلوماسية الاقتصادية بمدينة ميلانو (شمال) الاثنين، أن “تدويل الشركات الوطنية يخلقَ ثروة وفرص عمل، وهذا ما نحاول دعمه وترويجه في الخارج عبر سفاراتنا وقنصلياتنا”.

وقال “في عام 2017 ، ساهم تضافر الجهود بين وزارة الخارجية والشركات الوطنية في إنتاج 1% من الناتج المحلي الإجمالي ودعم 238 ألف وظيفة”. وتحدث عن دعم وزارته لـ758 مشروع بإيرادات بلغت 23 مليار يورو. وذكر أنه ما بين الأعوام 2014 و 2017، دعمت وزارة الخارجية أنشطة أدت إلى فوز الشركات الايطالية 2140 من المناقصات وعقود العمل الموقعة في الخارج درت 114 مليار للشركات، كما أنها ساهمت في إزالة 169 حواجز غير جمركية.