سياسية يمينية تطالب الحكومة الايطالية بتوضيح موقفها حيال ميثاق الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني، حكومة بلادها بتوضيح موقفها تجاه الميثاق العالمي للهجرة، الذي تبنته اليوم في مدينة مراكش المغربية حوالي 150 دولة.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي قد أكد في وقت سابق عدم مشاركة حكومته في مؤتمر مراكش، كما أعلن أن وثيقة ميثاق الهجرة ستعرض على البرلمان للتصويت، لتجاوز الخلاف بشأنها داخل الائتلاف الثنائي الحاكم، حيث يرفضها رفضاً مطلقاً حزب الرابطة (بقيادة وزير الداخلية، ماتيو سالفيني) بينما لم تبد حركة خمس نجوم رأياً موحداً إزائها.

وكتبت ميلوني، على صفحتها الرسمية في منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “لقد تمّ التوقيع في مراكش اليوم على ميثاق الهجرة العالمي والذي سيخضع لإقراره بصفة نهاية خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 الشهر الجاري”. واضافت “الجبهات واضحة: هناك ميركل وماكرون و(جورج) سوروس وكل المدافعين عن الهجرة خارج نطاق السيطرة، وعلى الجانب الأخر هناك من يدافع عن هويته الخاصة وحدوده مثل الولايات المتحدة، ودول مجموعة فيسغراد (المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا)، وأستراليا ، وسويسرا، وغيرها الكثير من الدول”.

ورأت ميلوني، التي جددت رفضها للوثيقة، أن “على الحكومة أن تختار هنا أم هناك؟، فلقد إنتهى زمن شراء الوقت”.