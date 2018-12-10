وزير الداخلية الايطالي: إسرائيل اكبر الديمقراطيات تطورا في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني إسرائيل بـ” أكبر الديمقراطيات تطورا” على المستوى العالمي.

وقال سالفيني، في لقاء مع الصحافة الاجنبية في العاصمة روما مساء الاثنين عشية زيارة تقوده إلى الدولة العبرية، “ليس ينبغي علي عند ذهابي كل مرة إلى إسرائيل أن أعيد القول بأن المعادين للسامية هم من الجانحين … أنا ذاهب إلى إسرائيل، لأنني أعتقد أنها واحدة من أكبر الديمقراطيات وأكثرها تطوراً على هذا الكوكب”

وشدد سالفيني، على أنه من موقع منصبه كوزير للداخلية، سيفعل “كل شيء للقضاء على (ظاهرة) معاداة السامية في إيطاليا”.