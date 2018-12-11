رئيس الوزراء الإيطالي: هشاشة ليبيا قد تزيد تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبّي كونتي، أن هشاشة الوضع في ليبيا ربما أدت الى زيادة تدفقات الهجرة.

وفي جلسة إحاطة أمام مجلس النواب على ضوء إنعقاد المجلس الأوروبي يومي غدٍ وبعد غد، أضاف كونتي أن “تقلص تدفقات قوارب الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط، هي نتيجة ينبغي الحفاظ عليها”، لكن “لا يمكن المغالاة في تقدير قيمتها أيضا”.

وذكر رئيس الوزراء أن “علينا أن نُبقي في ذاكرتنا أمرين”، أولهما “قاعدة الأواني المستطرقة، التي تشهد اليوم تدفقا أكبر على طريق وسط البحر المتوسط”، لكن “من يعلم ماذا سيحدث غداً!”.

وأشار كونتي الى أن الأمر الثاني، هو “هشاشة الوضع الليبي والمَحاور المعقدة للدول المجاورة لها”، التي “يمكنها أن تؤدي إلى زيادة في تدفق المهاجرين”.