لقاء بين يونكر وماي مساء اليوم في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر سيلتقي مساء اليوم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في بروكسل.

وعلى الرغم من أن المفوضية لم تقدم تفاصيل إضافية حول هذا اللقاء، إلا أنه بات من المعروف أنه سيكرس لبحث تداعيات تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على مشروع قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) والذي كان مفترضاً اليوم.

وجاء تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني تلافياً لهزيمة ساحقة لـ ماي، إذ أن معظم النواب يرفضون الاتفاق بالصيغة الحالية ويطالبونها بإعادة التفاوض مع بروكسل، الأمر الذي ترفضه الأخيرة بشكل قاطع.

وتعهدت ماي بالتشاور مع نظرائها الأوروبيين للحصول على “ضمانات إضافية” تسمح لها بوضع الاتفاق من جديد أمام النواب للتصويت عليه.

وعلى الجانب الأوروبي، أعاد رئيس الاتحاد دونالد توسك التأكيد على أن بروكسل لن تعيد فتح باب التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي تم إبرامه يوم 25 الشهر الماضي، قائلا “لكننا مستعدون لتسهيل عملية التفويض”، وفق تغريدة الليلة الماضية.

هذا و من المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية خلال اجتماعها اليوم التطورات الأخيرة لملف بريكست، بحضور رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه.

وترى المفوضية الأوروبية أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد أي 29 آذار/مارس 2019 لن يتغير، مشيرة الى أن التحضيرات جارية لكافة السيناريوهات، وبشكل خاص أسوأها، وهو بريكست بدون أي اتفاق.