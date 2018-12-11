مسؤول عسكري إيطالي: خطر داعش لا يزال قائما رغم قلة دعايته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول عسكري إيطالي إن خطر تنظيم (داعش) لا يزال قائما، وذلك على الرغم من قلة الإعلانات التي يطلقها.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع، انجيلو توفالو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أنه “على الرغم من الخسائر الميدانية التي مُني بها التنظيم في العراق وسورية”، إلا أن “خطره لا يزال قائما، ويجب ألا نخفض مستوى الحذر بتاتاً وأجهزة المخابرات تعرف ذلك جيدا”.

وذكر المسؤول الدفاعي أن “الرأي العام تعرض لقصف برسائل موجهة لضرب العالم الغربي”، وأن”الحديث عن ذلك قد أصبح أقل اليوم”، لكن “المهنيين من رجالنا ونسائنا، يتابعون هذه الأنشطة الاستخباراتية باستمرار”.

أما بالنسبة للبعثات العسكرية في الخارج، فقد أشار توفالو الى أنه “ستستمر عملية التخفيض التدريجي للقوات الايطالية في أفغانستان”، وبشكل أعم، “نحن نقوم بمراجعة إطار العمليات”، حيث أن “مفهوم الدفاع يجب أن يُدرك كنظام يمتلك استخداماً مزدوجاً”.

وخلص وكيل الوزارة الى القول إن ما سلف ذكره “يعني أن مواردنا، بما فيها تلك التي في الخارج، تنقل رايتنا، قيمنا ودرايتنا الدفاعية لأجل الأمن العالمي”.