وزير الداخلية الايطالي: على دعاة السلام دعم حق إسرائيل في الامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب-روما- راى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني أن على دعاة السلام في الشرق الأوسط دعم حق إسرائيل في الوجود وفي الأمن.

وقال سالفيني الذي يزور إسرائيل حاليا، “من يريد السلام يدعم حق إسرائيل في الوجود وفي الأمن”. واضاف في تغريدة، على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “كنت للتو على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث يحفر الارهابيون الاسلاميون في حزب الله الانفاق ويسلحون الصواريخ لمهاجمة حصن الديمقراطية في هذه المنطقة”.

وأعلن وزير الداخلية الايطالي عن إستعداده للمساهمة في “محاربة الإرهاب الإسلامي وتحقيق السلام والاستقرار، ومن أجل إقامة علاقة أوثق بين المدارس والجامعات والشركات، والتعاون في البحوث العلمية والصحية، وتعزيز التعاون والصداقة بين الشعب الإيطالي والشعب الإسرائيلي”. وأضاف “نحن في انتظار أن تلعب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دورهما” بهذا الصدد.