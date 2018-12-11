السلطة الفلسطينية تدعو فرنسا للإعتراف بالدولة على حدود 67

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، فرنسا إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن “هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني”.

ودعا الحمد لله، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله، “فرنسا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية”.

وكان الحمد الله أطلع أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الفرنسية – الفلسطينية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، “وتوّجت بالتوقيع على عشر اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، وهي: الدفاع المدني، والأمن، ومكافحة الجريمة، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.”

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني “أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد على تطور آفاق التعاون مع فرنسا، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الفرنسية، وتعزيز قدرات مؤسسات دولة فلسطين، وتحقيق تطلعاتنا لتنفيذ أجندة سياساتنا الوطنية 2017 – 2022، وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، ويساعد على المضي قدماً في مسار متسارع وشامل نحو الازدهار والتنمية”.

كما جدد الحمد الله دعوة فلسطين لـ”اتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ خيار حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية”، مشيراً إلى أن “استمرار الاحتلال هو الذي يعيق تحقيق السلام العادل والشامل، في ظل استمرار إسرائيل في توسعها على أرضنا الفلسطينية، والسيطرة على مصادرنا الطبيعية وخاصة في المناطق المسماة “ج”، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، وتكريس واقع ضم القدس”.

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني “بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض للرئيس محمود عباس محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس، وأدان المجلس استهداف الرئيس شخصياً”. وأعلن أنه “يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الدعوات التحريضية”.