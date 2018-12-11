مسؤول فاتيكاني: إدماج المهاجرين يُجنِّب موجة العنصرية ومعاداة الأجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني إن إدماج المهاجرين هو الوحيد الكفيل بإبعاد موجة العنصرية ومعاداة الأجانب.

وفي مداخلته الثلاثاء، خلال مؤتمر مراكش المكرس لإعتماد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، أضاف أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين أن “إدماج المهاجرين ليس تذويبا، بل عملية ذات اتجاهين، تتجذر في الاعتراف المتبادل بالمساواة والكرامة للجميع”، مبينا أن “من شأن هذا النهج أن يسهم بوقف موجة العنصرية وكراهية الأجانب أيضا”.

وزير خارجية دولة الفاتيكان الذي يشارك ممثلا عن الكرسي الرسولي، نقل عن البابا قوله “إن أولئك المهاجرين الذين يأتون إلينا، عليهم واجب عدم الإنغلاق على ثقافة وتقاليد البلد المضيف”، وبشكل خاص “احترام قوانينه”.

وذكّر الكاردينال پارولين بأن “الإندماج، في الوقت نفسه، لا يمثل محو ثقافة ما لأخرى، ولا العزلة المتبادلة، مع خطر خلق غيتوات، بل إثراء متبادل يقوم على أساس احترام الآخر واحترام النفس في الوقت ذاته”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد “وافقت 164 دولة يوم أمس الاثنين، على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي تم إعداده في تموز/يوليو الماضي لجعل عملية الهجرة آمنة ومنظمة، بينما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية ودول عديدة أخرى”، من بينها إيطاليا التي قالت بأنها ستترك أمر البت فيه للبرلمان.